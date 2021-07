Er komt een tweede seizoen van Prince Charming. Videoland laat donderdag weten op zoek te zijn naar een man die de rol van 'prins' kan vervullen en zoekt ook deelnemers die als kandidaat willen meedoen aan de datingshow.

De nieuwe reeks is in het najaar op Videoland te zien.

Let op: in de tekst hieronder komen spoilers voor.

Het eerste seizoen ging in het najaar van 2020 in première op Videoland. Daarin was te zien hoe 'prins' Marvin datete met verschillende mannen.

In elke uitzending wordt deze kandidaten tijdens een ceremonie verteld of zij mogen blijven, of dat zij naar huis moeten. Het format komt overeen met dat van De Bachelor/Bachelorette.

Uiteindelijk vond Marvin de liefde bij kandidaat Ferdi. Hij was aanvankelijk niet als 'winnaar' uitgekozen, maar de twee hielden na de opnames contact. Inmiddels wonen ze samen.