De wegens seksueel misbruik veroordeelde Bill Cosby (83) is woensdag vrijgelaten uit de gevangenis. Het hooggerechtshof in Pennsylvania heeft geoordeeld dat de komiek een oneerlijk proces heeft gehad.

Cosby werd in 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens het seksueel misbruiken van zijn oud-medewerker Andrea Constand. De komiek, die vooral vanwege zijn rol in The Cosby Show ooit werd gezien als 'America's Dad', werd schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van de vrouw op zijn eigen landgoed.

Het hooggerechtshof in Pennsylvania besloot twee onderdelen van de rechtszaak tegen Cosby opnieuw te beoordelen. Het eerste ging om het besluit van de rechter om toe te staan dat, naast de getuigenis van Constand, nog eens vijf vrouwen in de rechtszaal hun verhaal mochten doen over Cosby.

Bij de eerste rechtszaak had de rechter namelijk bepaald dat naast Constand slechts één andere vrouw haar verhaal mocht vertellen. De jury kwam er toen niet uit en er volgde een nieuwe zaak. Volgens het hooggerechtshof hebben de extra getuigenissen de zaak 'besmet', hoewel een lagere rechtbank eerder oordeelde dat de getuigenissen van de vrouwen een bepaald patroon lieten zien in het gedrag van Cosby.

Volgens het hooggerechtshof had Cosby daarnaast ooit een overeenkomst gesloten met een officier van justitie om nooit vervolgd te worden.

Cosby werd eind 2015 aangeklaagd. Hij wordt door Constand en tientallen andere vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik, maar veel van die zaken zijn verjaard omdat de vermeende delicten plaatsvonden in de jaren tachtig.

Het is nog niet duidelijk of aanklagers in beroep gaan tegen de beslissing van het hooggerechtshof of gaan proberen om Cosby opnieuw te berechten.