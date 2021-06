De ombudsman van de NPO, Margo Smit, gaat de handelswijze onderzoeken die tot het ontstaan van de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag heeft geleid. Dat schrijft De Telegraaf woensdag.

Ook het Commissariaat voor de Media zal waarschijnlijk onderzoek doen.

Dinsdag werd bekend dat demissionair minister Arie Slob (Media) opheldering van de VPRO wil over de documentaire Sigrid Kaag - Van Beiroet tot Binnenhof.

De omroep liet eerder aan de minister weten dat D66 geen betrokkenheid heeft gehad bij de documentaire, waarop hij de Kamer verkeerd informeerde. Uit opgevraagde documenten door GeenStijl blijkt echter dat de partij zich wel degelijk inhoudelijk heeft bemoeid met de productie.

"Zoals het de ombudsman betaamt: die zegt nooit zomaar wat. Maar ik ben ermee bezig, ik ben er nu aan het induiken en wil zoveel mogelijk betrokkenen spreken. Ik verwacht dat ik zeker niet de uiterste termijn van drie maanden nodig zal hebben om tot een oordeel te komen", zegt Smit tegen de krant.

Waarom ombudsman en niet ombudsvrouw? Hoewel de Nationale Ombudsman ook spreekt van een Ombudsvrouw, hanteren we meestal de term Ombudsman

Het woord is geleend uit de Zweedse taal en wordt daar sinds de jaren zestig gebruikt

In het Zweeds betekent man zowel man als ook persoon. Het heeft in deze betekenis niets met geslacht te maken

Margo Smit heeft voor ombudsman gekozen omdat dit een neutrale benaming is

Ombudsman handelt onafhankelijk

De ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep volgt en onderzoekt de journalistieke uitingen van de verschillende publieke omroepen. Daarnaast onderzoekt en behandelt de ombudsman vragen en klachten van het publiek hierover, schrijft de NPO op haar eigen website.

De ombudsman van de NPO werkt daarnaast onafhankelijk, wordt in zijn werk niet gestuurd door de overheid of commerciële partijen en brengt dus een zelfstandig oordeel uit dat dus niet het oordeel van de NPO is.

Het oordeel van ombudsman Smit kan zeker gevolgen hebben voor de VPRO. Vanaf 1 juli is de functie van Smit namelijk verankerd in de Mediawet. Dat is een door de Tweede Kamer aangenomen wet die ervoor moet zorgen dat de publieke omroep zich aan de afgesproken regels houdt. Omroepen zijn vanaf 1 juli ook verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de ombudsman.