Bas Smit heeft ruim 850.000 volgers op Instagram en wordt regelmatig gevraagd op televisie te verschijnen, maar de ondernemer doet het niet. Anders dan zijn echtgenote Nicolette van Dam ambieert hij geen televisiecarrière.

"En ik ben ook niet zo goed voor de camera. Ik denk dat dat me ook wel aantrekkelijk houdt. Je ziet zo veel mensen van wie je denkt: waarom zijn jullie op tv? Die willen het alleen maar om op televisie te zijn", aldus de veertigjarige Smit in gesprek met VIVA.

Liever communiceert hij met zijn volgers via zijn eigen kanalen. "Daar heb ik zelf de volledige regie over, dus de hartelijke groeten."

Ondanks zijn hoeveelheid volgers, ziet Smit zichzelf niet als "hardcore influencer". "Maar het is wel mooi om te zien dat we dankzij de acties op onze socials en onze trouwe volgers vorig jaar meer dan 1 miljoen euro hebben kunnen doneren aan goede doelen. Als we op die manier influencers zijn, is dat alleen maar mooi. Het is toch te gek voor woorden dat als je een groot bereik hebt, je alleen maar de hele dag gaat staan poseren in nieuwe kleren? Tuurlijk, je mag dat doen, maar probeer alsjeblieft ook je power in te zetten om het leven van andere mensen beter te maken."