Loeki de Leeuw blijft ook na de sportzomer in de reclameblokken op de NPO te zien. STER-directeur Frank Volmer bevestigt dinsdagavond een bericht hierover in het AD.

Het is de bedoeling dat na de zomer Loeki steeds vaker te zien zal zijn in de STER-blokken. "We zullen langzaam maar zeker weer een collectie filmpjes gaan opbouwen", legt hij uit. "In eerste instantie zal Loeki vooral weer te zien zijn rond grote evenementen."

De aimabele en stuntelige leeuw is momenteel weer te zien in commercials rond het EK, de Tour de France en binnenkort de Olympische Spelen. Zijn grote rentree was tijdens het Eurovisie Songfestival, na een afwezigheid van 17 jaar op televisie.