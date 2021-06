De NPO heeft het volkslied van Duitsland voor aanvang van de EK-wedstrijd Engeland-Duitsland verkeerd vertaald. De omroep biedt in een reactie haar excuses voor de fout aan.

"Tijdens de live ondertiteling van het Duitse volkslied bij de EK-wedstrijd Engeland-Duitsland is per abuis het verkeerde couplet weergegeven. Het betreft hier een vergissing van een van onze ondertitelaars. We bieden de kijkers die zich hieraan hebben gestoord onze excuses aan."

De 'hymne' van Duitsland heeft de titel Das Lied der Deutschen en werd in 1841 door Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschreven.

In het eerste couplet staat onder andere de zin: 'Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt' (Duitsland boven alles in de wereld) en herinnert volgens velen te veel aan de donkere periode van Duitsland. Maar juist het couplet met die zin werd dinsdagavond door de NPO in de ondertiteling voor slechthorenden gezet.

Tijdens de eerste Wereldoorlog werd het door Duitse soldaten gezongen, net als tijdens het nationaalsocialisme in Duitsland tussen 1933 en 1945. In die laatstgenoemde periode werd echter alleen het eerste couplet gezongen, waarop het zogenoemde Horst Wessel Lied volgde.

Zeven jaar na het einde van de oorlog besloot de toenmalige regering dat het lied wel het volkslied zou blijven, maar dat alleen het derde couplet gezongen zou worden. Dat couplet werd sindsdien ook ingezet als het Duitse elftal ergens speelt.