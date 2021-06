De petitie die ervoor pleit om van Keti Koti een nationale feest- en herdenkingsdag te maken, is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend. Doel was dit aantal te halen voor donderdag, de dag waarop de afschaffing van de slavernij landelijk wordt herdacht.

Initiatiefnemers Stichting Nederland Wordt Beter, radiostation FunX en The Black Archives willen dat op deze dag heel het land stilstaat bij het leed en onrecht dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan.

Ook vragen ze de regering formeel excuses aan te bieden voor de Nederlandse rol in de trans-Atlantische slavernij en alle bijbehorende verantwoordelijkheden. Met het behaalde aantal ondertekenaars kunnen de initiatiefnemers een burgerinitiatief indienen in de Tweede Kamer.

Het is op 1 juli 158 jaar geleden dat Nederland bij wet de slavernij afschafte in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. In Amsterdam vindt donderdag zoals ieder jaar de nationale herdenking plaats in het Oosterpark.

Ook op diverse andere plekken in het land wordt deze week stilgestaan bij het slavernijverleden.

Eerder hielden de vier grote steden al een pleidooi om van Keti Koti, wat "Ketenen Gebroken" betekent, een nationale feestdag te maken. Ook overwegen ze met excuses te komen voor hun rol in de slavernij.

'Nog nooit zo veel reacties gekregen'

De steun voor de petitie bewijst hoezeer het onderwerp onder een groot deel van de Nederlandse bevolking leeft, stelt FunX-dj Fernando Halman, die de petitie in zijn uitzending lanceerde.

"Er is volgens mij nog nooit een onderwerp geweest waar we zo veel reacties op gekregen hebben", vertelt Halman.

"Een groot deel van Nederland vindt het heel belangrijk dat dit onderwerp op de agenda staat. Nederland is van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat we ook ons slavernijverleden erkennen en de gevolgen daarvan, die voor veel mensen in dit land nog steeds elke dag voelbaar zijn."