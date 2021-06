Chateau Meiland keert op maandag 30 augustus terug op televisie, laat SBS maandag weten op Instagram. De realityserie over de familie Meiland zal zowel op maandag als donderdag te zien zijn.

In het nieuwe seizoen zal onder meer de verhuizing van Martien Meiland en Erica Renkema aan bod komen, die sinds kort in Noordwijk wonen.

Ook dochter Maxime, die in verwachting is van een dochter, is daar recentelijk met haar vriend Leroy en dochter Claire naartoe verhuisd.

Er zijn ondertussen vijf seizoenen over de familie Meiland gemaakt. Begin mei was de voorlopig laatste aflevering te zien van het programma, dat in 2019 de Gouden Televizier-Ring won.