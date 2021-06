Expeditie Robinson keert op 29 augustus terug bij RTL 4, meldt RTL Boulevard maandag. De nieuwe reeks is vanwege de pandemie opgenomen in Kroatië.

In maart werd bekend dat de opnames van het survivalprogramma op korte termijn van start zouden gaan. Welke bekende Nederlanders er meedoen, is nog niet bekend.

Normaliter wordt het programma gemaakt op een eiland op de Filipijnen. Vanwege de aanhoudende maatregelen kan dat dit jaar niet. Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels nemen wederom de presentatie van het programma op zich.

In 2020 was er een speciale reeks van Expeditie Robinson te zien op Videoland. In het door Geraldine Kemper en Bartel Van Riet gepresenteerde programma deden alleen onbekende Nederlanders en Vlamingen mee. De opnames waren al gemaakt voor de uitbraak van COVID-19. De recentste reguliere editie van de show werd in 2019 uitgezonden en werd gewonnen door televisiekok Hugo Kennis.