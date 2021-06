Rob Stenders kan zijn nieuwe rol als zendermanager van Radio Veronica met een spraakmakende transfer opluisteren. Op dit moment wordt er nagedacht over een rol van Henk Westbroek bij de zender. Een eventuele samenwerking staat op dit moment echter nog niet vast, laat Stenders desgevraagd aan NU.nl weten.

De 56-jarige Stenders maakte recentelijk de overstap van Radio 2 naar Radio Veronica, waar hij sinds deze week niet alleen dagelijks samen met Caroline Brouwer het programma De Bonanza presenteert, maar ook de functie van zendermanager vervult. Vallen die twee dingen wel met elkaar te combineren?

"Mijn nog ongeschreven boek gaat heten: We gaan het meemaken. Dat is ook de kreet die Caroline en ik het vaakst tegen elkaar slaken."

Veel radio-dj's raken overwerkt. Om dat lot te ontwijken heeft Stenders het hele zakelijke gedeelte van zijn rol als zendermanager bij Brouwer neergelegd. "Zij gaat over de portemonnee. Ik ga me dus vooral concentreren op wat jij uit die zender gaat horen rollen."

Wie naar de luistercijfers kijkt moet constateren dat Stenders de overstap van Ajax naar sc Heerenveen heeft gemaakt.

"Ik ben ook wel zo ijdel dat ik daar extra over heb nagedacht. Veronica was ooit Ajax. Ik heb niet de illusie dat we daar door mij onmiddellijk weer naar de top groeien. Ik wil vooral graag attractief voetballen. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te gaan rommelen met uitzendschema's en de muziek die we gaan draaien. Ik zat goed bij Radio 2, maar dan komt zo'n firma als Veronica met die hele geschiedenis. Een zender waar ik als jonge jongen al naar luisterde. Als een journalist destijds slecht schreef over Veronica, dan kon hij van mij een boze brief ontvangen."

'Radio 2 zien we zelfs met een verrekijker niet meer'

Radio Veronica staat op dit moment op de zesde plaats van alle radiozenders in Nederland, maar het gat met de top 5 is groot. "Dat is enorm. En zelfs met een verrekijker is Radio 2 vanuit ons perspectief niet meer te zien. Veronica is altijd een soort renegade geweest. De laatste tijd is de zender misschien net iets te ingebeiteld geraakt in een corporate omgeving. Laten we eerst eens proberen dat los te weken. Veronica moet iets van zijn glans terugkrijgen. Laat dat maar het doel zijn."

De missie van Stenders lijkt een reactie te zijn op recente berichten over een zender die de afgelopen jaar te strikt geleid werd door mensen die niet de allergrootste affiniteit met radio maken hebben. Na zijn afscheid van de zender in 2020, beschreef dj Giel Beelen de muzikale dwangbuis waarin hij zichzelf soms voelde zitten.

Op de website van BNNVARA zei Beelen destijds dat hij de Britse band Elbow kon strikken voor zijn programma, maar dat hij hier uiteindelijk geen toestemming voor kreeg. "Ik had al bijna ja gezegd, maar voor de vorm checkte ik het. En Elbow werd afgekeurd, omdat de muziek van de band niet meer bij Veronica paste. Ik kon eigenlijk best wel begrip opbrengen voor dat besluit, maar ik dacht toen ook: fuck, dan moet ik hier gewoon niet zitten."

'Hoe je scoorde moest je zelf weten'

Stenders vindt dit een perfect voorbeeld om toe te lichten welke kant hij met het station op wil: "Elbow zou een absolute no brainer zijn. Als die band hier live wil spelen, val ik huilend in hun armen. Ook besluiten als 'Deze zender heeft een mannelijk profiel, dit onderwerp hoort daarbij en daarom gaan we dat doen' zijn passé. Bij het Veronica waar ik vroeger werkte, werd er altijd wel op je gelet, maar in principe was het jouw verantwoordelijkheid als programmamaker om te scoren. Hoe je dat deed moest jij weten."

Volgens Stenders lag de kracht van Veronica vroeger ook besloten in de variatie van de dj's. "Je had mensen die heel rare progressieve dingen deden en mensen die in de Nederland 3-hoek zaten, maar toch was het op de een of andere manier één Veronica. Dat vind ik een lekkere spirit."

'Veronica is wel degelijk Ajax'

"Bij het oude Veronica werd 's nachts de cultshow De Stemband uitgezonden, met Erik de Zwart en Kees Schilperoort. De Zwart was dj en Schilperoort vertelde allerlei verhalen. De Zwart was toen een jonge god, maar Schilperoort kwam uit een totaal ander tijdperk. Schilperoort dronk een jenevertje en bleef vertellen, en Erik zorgde ervoor dat de muziek goed was. Zoiets zou ik geweldig vinden met bijvoorbeeld een type als Henk Westbroek. Ik heb Henk nog niet gesproken, maar wel met Erwin Peters (voormalig Veronica-dj, red.). Die zou dat graag samen met Henk willen doen. Daar willen we wel serieus over nadenken."

Enkele uren na het interview belt Stenders nog even terug. "Wat ik net had bedacht: Veronica is op dit moment wel degelijk Ajax. Maar wij zijn nu het Ajax in Europa. Die spelen altijd aantrekkelijk voetbal, maar de kans dat ze de Champions League winnen is klein."