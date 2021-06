Jaimie Vaes hint er in de eerste beelden van het tweede seizoen van haar realityshow op dat ze momenteel niet samen is met Lil Kleine. In de nieuwe reeks van de serie op discovery+ ligt de focus niet meer op de geplande bruiloft van het stel, maar draait het om Vaes en haar leven op Ibiza, waar ze een tijdelijke woning heeft.

"Het is goed om even niet in elkaars aura te zitten en dat ik mijn rust kan pakken", zegt Vaes. "Ook voor hem." Ze vervolgt: "Had ik verwacht dat het zo zou omslaan? Nee, het is ook echt het laatste wat ik had gewild, alleen dit is wel het leven."

De nieuwe reeks van Jaimie: In the Vaes Lane werd eerder uitgesteld na het nieuws dat de rapper zijn verloofde zou hebben geslagen. In een verklaring die ze later samen deelden, ontkenden ze dat er fysiek geweld had plaatsgevonden.

"Het is reality", zegt Vaes. "Heel Nederland heeft kunnen meegenieten van het drama, ik kan er niet veel anders van maken dan dat dit speelt. Het focuspunt is nu dat ikzelf gelukkig word en weer lekker in mijn vel ga zitten", aldus de influencer.

In de beschrijving van haar realityshow, die op donderdag 15 juli terugkeert op discovery+, wordt niet gesproken over Lil Kleine. Aanvankelijk werd aangekondigd dat het nieuwe seizoen zou draaien om hun bruiloft op Ibiza. Er gingen al geruchten dat het huwelijk is afgeblazen.

Wel zal er worden teruggeblikt op de "bewogen periode" die Vaes vanaf mei meemaakte en wordt haar leven op Ibiza gevolgd, waar Vaes samen met zoon Lío (2) een tijdelijke woning heeft betrokken.

Wat is er ook alweer gebeurd? Jaimie Vaes en Lil Kleine waren samen op Ibiza, waar een geweldincident zou hebben plaatsgevonden in een hotel. De rapper is opgepakt, maar werd door de politie van het Spaanse eiland weer vrijgelaten en zal niet worden vervolgd. Het verhaal gaat dat de rapper zijn vriendin heeft geslagen, maar dat ontkennen zij beiden.