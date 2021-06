Architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is de eerste gast in het nieuwe seizoen Zomergasten. Het 34e seizoen van het VPRO-programma wordt gepresenteerd door Janine Abbring en begint op 18 juli, meldt de omroep maandag.

"Zo'n uitnodiging is alsof je in je huis opeens een extra kamer ontdekt. Je begint meteen te dromen, er komt een stroom van ideeën op gang", laat Alkemade weten over zijn aftrap bij Zomergasten. "Ik hoop dat er in mijn avond een soort verlangen naar de toekomst opgewekt kan worden."

Deze zomer neemt Alkemade na zes jaar afscheid als Rijksbouwmeester. De 'architect des konings' is verantwoordelijk voor het bewaken van de architectonische kwaliteit van al het rijksvastgoed.

Daaronder vallen ook projecten als de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag en het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Hij werd in 2018 verkozen tot Architect van het Jaar.