De uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK werd zondagavond door ruim 5,7 miljoen mensen op televisie bekeken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

Nederland verloor in de achtste finale in Boedapest met 0-2 van Tsjechië. De wedstrijd werd uitgezonden op NPO1 en is het best bekeken programma van de zondagavond.

Het voetbalprogramma Studio Europa en de wedstrijd tussen België en Portugal werden door respectievelijk 2,97 miljoen en 2,87 miljoen kijkers gezien. Ook deze uitzendingen waren zondagavond op NPO1 te zien.

Naar de overwinning van Formule 1-coureur Max Verstappen op de Red Bull Ring in de Oostenrijkse Alpen keken 1,14 miljoen mensen. De race werd uitgezonden op Ziggo Sport. De uitzending is goed voor een vijfde plek in de Kijkcijfer Dag Top 25.

Naar de Tour de France keken zondagmiddag 753.000 mensen. Het enige niet-sportgerelateerde programma in de top tien is het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar keken 1,38 miljoen mensen naar.