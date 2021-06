Barbara Barend riep journalisten, beleidsmakers van de KNVB, agenten en voetballers in het stadion in Boedapest eerder deze week op een vuist te maken voor de lhbti-gemeenschap in Hongarije. Daar werd gehoor aan gegeven door het dragen van een #OneLove-speldje.

Zo betuigen onder andere de presentatoren van het SBS6-programma De Oranjezomer hun steun aan de lhbti-gemeenschap door een #OneLove-speldje te dragen.

RTL Boulevard-presentatoren Eddy Zoey en Justine Marcella droegen het speldje ook tijdens de uitzending van vanavond.

Justine Marcella met het #OneLove-speldje Justine Marcella met het #OneLove-speldje Foto: Still RTL Boulevard

Aanvoerder Georginio Wijnaldum droeg tijdens de wedstrijd een aanvoerdersband met de tekst 'OneLove'. "Wij willen als Oranje benadrukken dat wij voor inclusiviteit en verbinding staan", aldus Wijnaldum. "We zijn tegen elke vorm van uitsluiting. We hopen op deze manier iedereen te steunen die zich gediscrimineerd voelt."

Ook alle KNVB-bestuurders droegen vandaag een speldje van de OneLove-campagne. Dit liet KNVB-woordvoerder Daan Schippers eerder op de dag al weten. Ook zei hij dat de KNVB trots is dat Wijnaldum de speciale aanvoerdersband draagt.

Uiteraard draagt ook journalist en initiatiefnemer Barend zelf het speldje ook tijdens de wedstrijd.

Eerder werd al bekend dat NOS-presentatoren zondag geen #OneLove-speldjes dragen. "Wij zijn als NOS geen acterende partij in het nieuws", legde een woordvoerder eerder uit. De gasten en analisten van het EK-programma Studio Europa mogen uiteraard een #OneLove-speldje dragen, voegde de omroep eraan toe.

Hongarije nam vorige week een wet aan die het verbiedt om homoseksualiteit te 'promoten' onder jongeren. Volgens de Hongaarse regering is dit slecht voor kinderen.

Fans van het Nederlands elftal namen regenboogvlaggen mee naar Boedapest uit protest tegen een onlangs ingevoerde antihomowet. Zondagmiddag maakte de UEFA bekend deze vlaggen in beslag te nemen. Er worden alleen vlaggen met de kleuren van het land toegestaan in de fanzone en de Puskás Aréna, waar het EK-duel gespeeld wordt. Het verbod van de UEFA werd later op de middag weer ingetrokken.