Jack van Gelder vindt het jammer dat hij dit jaar niet van de partij is bij de officiële verslaggeving rond het EK voetbal. De voormalig commentator had graag nog iets voor de NOS willen doen, zo zei hij zondag in gesprek met Radio 10-dj Silvan Stoet.

"Tuurlijk heb ik er stiekem op gehoopt dat er een rolletje voor me zou zijn binnen de NOS", geeft Van Gelder toe. De omroep heeft echter "hartstikke goede opvolgers", vervolgt hij. "Ik begrijp dat ze me niet meer vragen. Dat is een gepasseerd station".

Het huidige EK is het eerste grote toernooi met het Nederlands elftal waarin Van Gelder geen rol heeft. Hij verzorgde onder meer jarenlang het commentaar op Radio 1 en deed voor- en nabeschouwingen op televisie.

Van Gelder verruilde in 2015 de NOS voor Sport1, later Ziggo Sport. In februari werd bekend dat Ziggo Sport het contract van Van Gelder niet verlengde. Begin dit jaar werd hij commentator bij knikkerprogramma Marble Mania van SBS6.