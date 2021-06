De Britse acteur Idris Elba gaat samen met zijn vrouw, model Sabrina Dhowre, tips geven over relaties. Dit doen zij met hun net opgezette lifestylemerk S'able Labs. Het merk richt zich op relaties en de vraag wat een relatie goed doet werken. Dat meldt het tijdschrift People. Het stel brengt een blog, wellnesslijn en podcastserie uit.

Het merk richt zich niet alleen op getrouwde koppels, maar ook op relaties tussen collega's, vrienden en familieleden. Vooral hun eigen relatie was aanleiding voor het idee. "Ik zei altijd dat ik niet opnieuw wilde trouwen", zegt Elba, die voor zijn huwelijk met Dhowre in 2019 al twee keer eerder getrouwd is geweest.

"Maar toch wilde ik uiteindelijk met Sabrina trouwen. We vroegen ons af hoe dat kwam. Wat was er veranderd? We bedachten ons dat het misschien interessant kon zijn om een gemeenschap te creëren van mensen met soortgelijke vragen".

Het stel gaat in hun podcast Coupledom met andere duo's in gesprek over hun relatie. Dit zijn tweetallen van wie het stel zelf denkt te kunnen leren, of waar anderen volgens hen van kunnen leren. "We voerden al vaker gesprekken over relaties met anderen", vertelt Dhowre. "Al snel ontstonden interessante gesprekken die we wilden delen."