Bilal Wahib heeft vrijdagavond bij talkshow Op1 voor het eerst zijn verhaal gedaan na het online incident met een minderjarige jongen in maart. De muzikant en acteur vertelt dat hij eerst niet door had dat hij fout zat, maar nu veel spijt heeft.

Begin maart kwam Wahib in het nieuws vanwege een livestream waarin hij een minderjarige jongen onder het mom van een grapje vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Wahib zette de jongen onder druk door hem 17.000 euro te beloven als hij dit zou doen. Toen de jongen het vervolgens deed, moest de 22-jarige rapper hardop lachen.

Wahib vertelt in Op1 niet of hij het geld uiteindelijk heeft gegeven. Hier wil hij niet veel over kwijt. "We zijn tot een regeling gekomen, dat is het enige wat ik kan zeggen."

De voormalig Zapp-presentator zegt in de uitzending met de familie van de jongen gesproken te hebben. "Ik heb alleen zijn ouders gezien. Zij zeiden dat hij er nog wel last van heeft." De rapper wil dan ook "nogmaals zijn excuses aanbieden aan die jongen en aan heel zijn familie".

Wahib had in eerste instantie niet door dat hij fout zat. "Daarna kreeg ik een hele harde klap in mijn gezicht. Toen dacht ik: what the fuck ben ik nou aan het doen? (...) Ik heb het zelf verpest en daar heb ik nachtenlang van wakker gelegen." De rapper vertelt dat hij een maand niet naar buiten geweest is. "Ik kreeg veel bedreigingen en was bang."

Ook wil Wahib sorry zeggen tegen Oussama Ahammoud, zijn collega en vriend die ook betrokken was bij het incident en die ook werk verloor door het incident. "Hij wist niks van die grap en ik heb eigenlijk zijn carrière verpest."

Wahib wist niet dat jongen het 'echt ging doen'

De rapper probeert uit te leggen waarom hij niet gelijk doorhad dat zijn grap niet door de beugel kan. "De grap luidt: kan je je piemel laten zien? Maar hij heeft geen ogen, dus dat kan niet. Die grap had ik een dag eerder van een vriend gehoord en ik vond het zo grappig dat ik het ook tegen Oussama wilde zeggen." Hij dacht dat de jongen in de livestream een vriend van Ahammoud was en dit niet echt zou doen.

Hij vertelt dat hij door zijn ADHD van kleins af aan al dingen doet en later pas nadenkt. "Bij mij gaat alles op automatische piloot. Het kan bijna niet anders dan dat je ooit een foutje maakt. Ik noem het nu een 'foutje' maar het is de allergrootste fout van mijn hele leven."

Wahib wordt emotioneel wanneer gevraagd wordt wat zijn moeder van het incident vindt. "Mijn moeder is mijn schatje. Ik kon haar niet meer aankijken. Ze moest huilen en ik heb haar heel lang niet zien huilen." Ook waren zijn ouders heel boos, vertelt de rapper. "Maar ik blijf wel haar kind. En zij ziet ook dat heel Nederland mij kapot aan het maken is en dat ik haar nodig heb."

Volgens Wahib mag hij van de ouders van het slachtoffer aan tafel zitten bij de talkshow op NPO1. "Dat hoort bij de regeling. De eerste keer heb ik Beau afgezegd omdat ik ze toen nog niet in het echt gesproken had. Nu mag het wel." Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman zegt de advocaat van de jongen iets heel anders. "Weet je wat het is, wij hebben een contract ondertekend en het staat daar gewoon in", antwoordt Wahib hierop.

Wahib werkt aan zichzelf

De acteur is naar eigen zeggen met zichzelf aan de slag gegaan. "Ik heb veel gesprekken met vrienden. Ik heb ook een sessie gehad met een psycholoog, maar dat vond ik niet zo chill. Voor mij werkt het lekkerste dat ik mezelf kan uiten. Dat kan ik niet bij veel mensen, maar bij mijn vrienden wel." En ze zijn ook hard voor hem, wil hij benadrukken. "Ik heb preken gekregen waar je u tegen zegt."

Het incident had grote gevolgen voor de muzikant. Wahib moest na het incident bij de politie verschijnen en diverse omroepen beëindigden de samenwerking met hem. De Edison Pop die hij zou winnen, werd niet aan hem uitgereikt. Ook platenlabel Top Notch deed een stap terug, maar maakte onlangs bekend dat dit slechts tijdelijk was. Instagram schorste Wahib levenslang.