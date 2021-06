Bilal Wahib heeft zich de laatste maanden op de achtergrond gehouden, maar vrijdag gaat hij voor het eerst zijn verhaal doen in Op1. Begin maart kwam de acteur en muzikant in het nieuws vanwege een livestream waarin hij een minderjarige jongen onder het mom van een grapje vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien.

Wahib moest bij de politie verschijnen en diverse omroepen beëindigden de samenwerking met hem. De Edison Pop die hij zou winnen, werd niet aan hem uitgereikt. Ook platenlabel Top Notch deed een stap terug, maar maakte onlangs bekend dat dit slechts tijdelijk was.

De 22-jarige acteur en muzikant zou eind maart al in talkshow Beau aanschuiven, maar op verzoek van de ouders van de jongen in de video zag hij daarvan af. Waarom Wahib nu aanschuift bij de concurrent van NPO1 en niet bij Humberto, is niet duidelijk.

In Op1 zal hij volgens de aankondiging zijn kant van het verhaal vertellen. Sinds het incident, waarvoor Wahib meerdere malen in het openbaar zijn excuses heeft aangeboden, is hij niet meer actief geweest op sociale media en heeft hij geen interviews meer gegeven.