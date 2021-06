De presentatoren van het SBS6-programma De Oranjezomer geven gehoor aan de oproep van Barbara Barend om zondag als steunbetuiging aan de lhbti-gemeenschap een #OneLove-speldje te dragen.

Verder zal presentatrice Hélène Hendriks zondag in Hongarije ook aandacht aan het initiatief besteden, hoewel Talpa niet wil zeggen op welke manier zij dat gaat doen. Oranje speelt zondag in Hongarije een EK-wedstrijd tegen Tsjechië.

Barend riep journalisten, beleidsmakers van de KNVB, agenten en voetballers in het stadion in Boedapest eerder deze week op een vuist te maken voor de lhbti-gemeenschap in Hongarije. Dat land nam vorige week een wet aan die het verbiedt om homoseksualiteit te 'promoten' onder jongeren. Volgens de Hongaarse regering is dit slecht voor kinderen.

Eerder werd al bekend dat NOS-presentatoren zondag geen #OneLove-speldjes dragen. "Wij zijn als NOS geen acterende partij in het nieuws", legde een woordvoerder eerder uit. De gasten en analisten van het EK-programma Studio Europa mogen uiteraard een #OneLove-speldje dragen, voegde de omroep eraan toe.