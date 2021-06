Het programma Nieuwsuur heeft donderdagmiddag de Zilveren Nipkowschijf, de prijs voor het beste tv-programma, in ontvangst genomen in het Ketelhuis in Amsterdam.

Nieuwsuur werd geroemd als een programma "dat dagelijks met liefde zijn verantwoordelijkheid neemt voor het controleren van de macht en het faciliteren van het publieke debat in Nederland".

"In de verslaggeving over de coronacrisis voelde het programma feilloos aan waar de zwakke plekken in het beleid zaten", aldus het juryrapport. "Het bevroeg de macht met deskundigheid, feitelijkheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Mythes en misverstanden werden vaak als eerste bij Nieuwsuur uit de wereld geholpen."

Een speciale vermelding ging donderdag naar de vijfdelige documentaireserie De Wasstraat en de Ere Zilveren Nipkowschijf ging naar Het Sinterklaajournaal.

Verder maakte Vincent Bijlo de nominaties voor de Zilveren Reissmicrofoon bekend, de radioprijs die op 10 september wordt uitgereikt. De drie genomineerden zijn NRC podcasts, Opium en KINK.

De Ere Zilveren Reissmicrofoon gaat naar de Top 40 en de speciale vermelding is voor Sorry voor mijn broertje van Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bond.