De NOS gaat ook in 2024 het EK voetbal uitzenden. De omroep heeft de rechten van het toernooi in Duitsland bemachtigd. Ook zal de NOS de komende vijf jaar alle wedstrijden van het Nederlands elftal en de finales in de Nations League van 2023 en 2025 uitzenden, maakt de omroep donderdag bekend.

Eerder werd al bekend dat de NOS ook het WK voetbal van 2022, de kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen (tot en met 2024) en het EK voetbal voor vrouwen van volgend jaar in Engeland zal uitzenden.

Tot nu toe zijn alle toernooien waaraan het Nederlands elftal meedeed te zien geweest bij de omroep.

Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS, is blij "de thuishaven" van de wedstrijden van Oranje te zijn. "Zowel voor de Oranjemannen als de Oranjevrouwen. Sportevenementen zoals het EK voetbal hebben een grote verbindende waarde. Voor het Nederlandse publiek, en daarmee voor de NOS en de publieke omroep."