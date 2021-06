Grote sporttoernooien als de Olympische Spelen, de Tour de France en Wimbledon zijn vanaf nu ook te zien op discovery+, meldt de streamingdienst donderdag.

"We zijn enorm blij dat we met de toevoeging van sport aan discovery+ ook sportfanaten op hun wenken kunnen bedienen", laat Susanne Aigner van discovery+ weten. "En met de Olympische Spelen voor de deur is het natuurlijk nog geweldiger dat er een plek is waar sportliefhebbers naar hartenlust alle wedstrijden kunnen bekijken en herhalen."

Op discovery+ zijn de sporten ononderbroken te zien en worden ze in veel gevallen van Nederlands commentaar voorzien. Ook MotoGP- en Formule E-races en wintersporten als schansspringen zijn vanaf donderdag via de streamingdienst te bekijken.

In tegenstelling tot bij zusterzender Eurosport, waar de belangrijkste momenten van de Olympische Spelen te zien zijn, kunnen kijkers van discovery+ alles live volgen bij de streamingdienst. Voor de Spelen is namelijk een speciaal gedeelte binnen de streamingdienst ingericht, waar kijkers zelf kunnen bepalen wat ze willen zien en hoe ze dat willen doen.