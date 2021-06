Dinsdag werd bekend dat RTL en Talpa willen gaan fuseren. Wat zou zo'n mogelijke samenwerking voor de televisiekijker betekenen?

Het bericht dat RTL en Talpa willen gaan fuseren, kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. De wens van de in Luxemburg gevestigde RTL Group (eigenaar van talloze televisie- en radiozenders in Europa) om enkele ondernemingen te verkopen, bestaat al langer.

Dinsdagochtend meldde de Belgische zakenkrant De Tijd dat DPG Media RTL Nederland graag zou willen overnemen. DPG wilde dat niet bevestigen, maar het concern werd in het verleden steevast genoemd als het om een mogelijke overname van RTL Nederland ging. Die overname lijkt nu verder weg dan ooit.

Wat willen RTL en Talpa precies?

De inzet van de samenwerking is de uitbreiding van het ondemandplatform Videoland. Om internationale grootheden als Netflix en Amazon nog enigszins het hoofd te kunnen bieden, moet je wel samenwerken, stelde De Mol dinsdag.

Waarom is de fusie niet direct goedgekeurd?

Als RTL en Talpa gaan fuseren, zullen ze samen een omzet van meer dan 900 miljoen euro draaien en zelfs een groter marktaandeel (dus meer kijkers in belangrijke doelgroepen) dan de publieke omroep hebben. In dat geval kunnen RTL en Talpa bijvoorbeeld zelf bepalen wat ze voor uitgezonden reclames willen ontvangen. Maar dat geldt ook voor de producenten van programma's. Met minder afnemers zal ook hun positie veranderen.

Met andere woorden: blijft er na zo'n fusie genoeg concurrentie over in het Nederlandse medialandschap? Over die vraag gaat niet alleen de Autoriteit Consument & Markt, maar ook de Europese Commissie zich buigen. RTL zegt in de eerste helft van 2022 een antwoord te verwachten.

Wat gaat De Mol doen?

De Mol sprak niet van een overname, maar op papier lijkt de fusie daar wel op. In de plannen zal Talpa een aandeel van 30 procent en RTL een aandeel van 70 procent in de nieuwe zendercombinatie hebben.

Het productiehuis van De Mol is geen onderdeel van de deal. Hij zal dus naar verwachting vooral programma's gaan maken voor de RTL - en Talpa-zenders en wellicht externe partijen en de inhoudelijke leiding grotendeels aan RTL-baas Sven Sauvé overlaten.

Wat gaat er voor de presentatoren veranderen?

Talpa en RTL hebben samen ongeveer tweeduizend mensen in dienst. Na een fusie lijkt het logisch dat er ontslagen vallen op bijvoorbeeld de financiële afdelingen.

Maar wat zou een mogelijke fusie voor de huidige presentatoren betekenen? Zo verschillen de programma's Zeeman confronteert: Stalkers (RTL) en het door Olcay Gulsen gepresenteerde programma Gestalkt (SBS) inhoudelijk slechts op enkele vlakken. Bovendien zijn ze gemaakt voor dezelfde doelgroep. Het is de vraag of dergelijke programma's tegen elkaar worden weggestreept of dat RTL en SBS met elkaar blijven concurreren.

Daarnaast zenden Talpa en RTL programma's uit die door hetzelfde bedrijf worden gesponsord. Zo steunt de Postcode Loterij het programma Miljoenenjacht (Talpa) en Eén tegen 50 (RTL). Wat gaat de Postcode Loterij na die mogelijke fusie doen? Of anders gezegd: wat kan ze nog na die fusie doen? En hoe zien de toekomstige salarisonderhandelingen eruit als de sterren alleen nog kunnen kiezen tussen de publieke omroep en RTL/Talpa?

Het is nu nog gissen naar de antwoorden op die vragen. Tot die tijd moeten presentatoren, programmamakers en adverteerders op de woorden van Sauvé vertrouwen: "We willen ervoor zorgen dat er een gezond medialandschap overblijft. Ten aanzien van het Nederlandse palet van zenders houden we alles zoals het is."