RTL Nederland en Talpa Network gaan samen verder en vormen een joint venture. Dat maken de twee mediabedrijven dinsdag bekend. De toezichthouder moet de deal nog wel goedkeuren, aldus RTL Nieuws.

RTL Nederland zal in de nieuwe vorm 70 procent van de aandelen krijgen en Talpa slechts 30 procent. Het nieuwe concern komt onder leiding van RTL-topman Sven Sauvé te staan. John de Mol blijft aandeelhouder en producent van nieuwe formats. Alle zenders blijven voorlopig naast elkaar bestaan en bekende merknamen als RTL 4, SBS en LINDA. verdwijnen niet.

Sauvé noemt de fusie een strategische zet. "We willen Videoland sterker maken. De concurrentie op het gebied van streamingdiensten neemt toe. Zo komen Fireplay en HBO naar Nederland en we vermoeden dat er nog wel meer partijen klaarstaan. Door met Talpa Network samen te werken, kunnen we investeren in Nederlandse content en ons zo onderscheiden." Ook levert het volgens hem synergievoordelen op: "Meer geld om te investeren en John de Mol met zijn prachtige nieuwe creatieve ideeën."

Deze samenwerking is volgens de RTL-topman ook goed nieuws voor adverteerders. "Die bieden we een rijk portfolio met tv, digitaal, radio en print. Echt een groot en mooi merkenpalet. Met deze samenwerking hebben we er vertrouwen in dat we ook op de lange termijn een serieuze speler blijven op de Nederlandse markt."

De Mol blij met 'sterk bedrijf dat met internationale techspelers kan concurreren'

De Mol zegt dat hij zich na de fusie meer wil richten op het bedenken van nieuwe programma's en formats.

"Ik richtte Talpa Network op om een sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de groeiende internationale platforms, zodat lokale content behouden blijft. Deze nieuwe stap maakt dat mogelijk, en ik ben blij dat de deal een sterk Nederlands bedrijf vormt dat niet alleen Nederlandse kwaliteitsprogrammering garandeert, maar in staat is om met Amerikaanse en Chinese techspelers te concurreren", verklaart De Mol.

"Daarnaast stelt het mij in staat om me weer volledig te richten op datgene wat ik het leukst vind: nieuwe en innovatieve programma's maken en ontwikkelen."

De partijen verwachten dat de deal in de eerste helft van volgend jaar afgerond kan zijn. Hier is de goedkeuring van Brussel en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor nodig. Het is nog niet bekend of het concern een nieuwe naam krijgt.