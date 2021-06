Rennie Rijpma (49) wordt de nieuwe hoofdredacteur van het AD en vervangt Hans Nijenhuis, die eind deze maand zijn functie neerlegt. Hiermee is Rijpma de eerste vrouw die leiding geeft aan de landelijke krant, die dit jaar zijn 75-jarige jubileum viert.

"Het is gek dat we het daar in 2021 over moeten hebben, dat het in 75 jaar nog nooit is voorgekomen", zegt Rijpma, die al als adjunct-hoofdredacteur van het AD werkzaam was en al tien jaar bij het dagblad werkt. Ze is op dit moment de enige vrouwelijke hoofdredacteur van een grote binnenlandse krant, maar niet de eerste.

"Al die tijd hebben er veel vrouwen bij AD gezeten, soms wel in de minderheid en altijd meer op de achtergrond. Dat zal nu anders zijn."

Rijpma was hiervoor verantwoordelijk voor de digitale nieuwsvoorziening van ADR Nieuwsmedia, de uitgever van AD en zeven regionale titels. In een interview met AD zei Rijpma vorig jaar een groot voorstander te zijn van het digitaliseren van nieuws.

Nijenhuis, die eerder werkte als chef bij nrc.next en uitgever bij NRC Media, legt per 1 juli zijn taken als hoofdredacteur neer. Hij gaat weer als schrijvend redacteur aan de slag bij de krant.

Nijenhuis ging per 1 mei 2016 aan de slag als hoofdredacteur van het AD. Hij laat weten toen al van plan te zijn geweest om na vijf jaar de balans op te maken. Nijenhuis is van mening dat hij alle doelen die hij voor zichzelf als hoofdredacteur had gesteld, heeft bereikt.