5,5 miljoen mensen hebben maandagavond gezien hoe Noord-Macedonië het tegen het Nederlands elftal moest afleggen in de Johan Cruijff ArenA. Daarmee is de derde poulewedstrijd van Oranje op dit EK door iets minder mensen bekeken dan de tweede.

Keken naar de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk nog 5.547.000 mensen, schakelden maandagavond 5.500.000 mensen in. Voorafgaand aan de wedstrijd maandag was al duidelijk dat het Nederlands elftal een plek in de achtste finales heeft bemachtigd.

Hoewel de kijkcijfers iets lager zijn, is de wedstrijd wel het best bekeken programma van maandag. Naar de wedstrijd Rusland-Denemarken, uitgezonden bij NPO1 om 21.00 uur, keken ruim 1,3 miljoen mensen. Via NPO3 was op hetzelfde tijdstip als Rusland-Denemarken de wedstrijd tussen Finland en België te zien. Daar keken 907.000 mensen naar.

Het Nederlands elftal komt zondag weer in actie. Onduidelijk is nog wie de tegenstander is.