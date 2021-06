Radio Veronica heeft maandagmiddag zijn nieuwe programmering aangekondigd, die op 28 juni ingaat. Onder anderen Danny Vera en Ronald Giphart maken hun presentatiedebuut op de zender, die onder leiding van zendermanager Rob Stenders een nog grotere focus krijgt op muziek.

Vera is elke zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur te horen met Vera's Vintage Vibes. Auteur Giphart presenteert op weekenddagen Phil Collins Zegt Sorry, een verbastering van zijn bestseller Phileine zegt sorry. Zijn programma is van 12.00 tot 14.00 uur te horen.

De nieuwe slogan van de zender wordt 'WE. LOVE. MUSIC.' "Het is misschien een beetje een hol begrip, want wie houdt er nou niet van muziek? Toch zijn er veel mensen voor wie muziek in alle opzichten meer betekent dan een achtergrondbehangetje", zegt Stenders.

"Voor wie muziek een vast, belangrijk ritueel is in het dagelijks leven. Zo'n geschiedenis heeft Veronica ook. Die liefde voor muziek is dus wederzijds. Veronica wordt een vrijplaats voor de mensen met dat speciale muziekgevoel."

Stenders zal zelf met Caroline Brouwer vanaf 28 juni te horen zijn met De Bonanza, waarin luisteraars op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen bepalen welke muziek er wordt gedraaid. De radio-dj liet begin dit jaar weten afscheid te nemen van NPO Radio 2 en over te stappen naar Veronica.

Ook de Veronica Inside Ochtendshow, gepresenteerd door onder anderen Wilfred Genee, en de Veronica Middagshow met Tim Klijn zijn weer te horen. Studio Marisa, gemaakt door Marisa Heutink, verhuist van het weekend naar werkdagen tussen 19.00 en 22.00 uur.