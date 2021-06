Een relatie met Tony Junior: in totaal tweeduizend vrouwen wilden dat wel. De dj doet dit jaar mee aan De Bachelor, waarvoor de duizenden aanmeldingen binnenkwamen. In gesprek met NU.nl noemt hij het "een fijne streling" voor zijn ego.

"Ik vind het al ongemakkelijk als ik een compliment krijg, dus dit is helemaal bizar. Maar ja, natuurlijk is het fijn om te horen dat zo veel vrouwen zich hebben aangemeld. Het is een fijne streling voor mijn ego. Al ben ik er nu niet ineens heel arrogant door geworden, hoor", aldus de 31-jarige dj, die in de Videoland-serie uiteindelijk twintig vrouwen beter leert kennen.

"Het voelde ook een beetje onnatuurlijk. Ieder van die twintig vrouwen heeft zichzelf aangemeld, terwijl ik gewend ben te moeten jagen. Dat was eerst even wennen, maar uiteindelijk kon ik me er ook wel aan overgeven. Nu ik drie weken terug ben, begint het pas echt in te dalen wat daar allemaal is gebeurd. Je maakt zo veel mee."

Tony Claessens, zoals de dj volledig heet, meldde zichzelf niet bij de makers van het programma. "Het is bij toeval op mijn pad gekomen. Ik werd getagd in een berichtje over wie de volgende 'Bachelor' moest worden, en zo is het balletje een beetje gaan rollen."

"Een paar dagen later zat ik al om tafel, want het bleek dat ze mij echt wilden hebben. Ik was daar wel verbaasd over en heb er ook wel even over na moeten denken. Wil ik mijn privéleven zo opengooien voor mensen? Maar ik ben er klaar voor iemand te ontmoeten en vond dit eigenlijk wel een vette manier om het te doen."

Dates weten al van alles over dj

Om het aantal vrouwen terug te brengen van tweeduizend naar twintig moest er uiteraard geselecteerd worden, maar Tony Junior zat zelf niet in die commissie.

"Ik heb van tevoren een hele dag gepraat over wat ik aantrekkelijk vind in een mens. Dat heeft niet zoveel met het uiterlijk te maken. Ik kan wel zeggen dat ik iemand wil met bruin haar, bruine ogen en niet langer dan 1.70 meter, maar dan beperk je jezelf. Het gaat mij om wat iemand te bieden heeft, of je elkaar kan aanvullen."

Anders dan op de meeste dates wisten de vrouwen vaak al aardig wat over de dj, want via zijn sociale media en uit interviews valt al veel op te maken. Toch hinderde dat niet. "Zij konden hun huiswerk inderdaad al doen, en natuurlijk is dat een beetje gek. Maar het heeft me niet in de weg gezeten. Ik heb ook gewoon gesprekken gevoerd: ik ben dj, wat doe jij? Anders krijg je zo'n eenzijdig gesprek. En iedere keer was het weer anders, want de ene vrouw had zich al helemaal ingelezen terwijl de ander zich juist wilde laten verrassen."

Tony Junior met de twintig deelnemers aan De Bachelor. Tony Junior met de twintig deelnemers aan De Bachelor. Foto: RTL/Tom Cornelissen

Zo blanco mogelijk erin gaan

Zelf ging Claessens ook niet extreem voorbereid op pad. Het seizoen met Gaby Blaaser van vorig jaar heeft hij even bekeken, maar meer niet. "Voor ik 'ja' zei heb ik wel even een stukje gekeken, want je wil toch weten hoe ze het doen."

"Dit is bijna filmisch gemaakt, heel romantisch, heel mooi gedaan. Ik heb het seizoen nog even snel doorgekeken, maar eigenlijk wilde ik er zo blanco mogelijk in gaan. Want ik wil gewoon mezelf kunnen zijn en niet met allerlei ideeën erin stappen."

Voor Blaaser pakte haar deelname aan de Videoland-serie verrassend uit: de liefde vond ze uiteindelijk niet in het programma en de mannelijke deelnemers keerden zich na afloop van de uitzendingen tegen haar. Het model werd daarnaast overladen door berichten op sociale media over hoe ze het volgens kijkers eigenlijk had moeten aanpakken. De dj is daarop voorbereid.

"Ik heb de afgelopen jaren vaak genoeg meegemaakt dat mensen van alles vinden. Daar moet je ook een beetje een harde huid tegen kweken en het laten gaan. De insteek van dit programma is dat ik op mijn eigen gevoel afga, en wat maakt het dan uit wat een ander vindt? Iedereen heeft altijd een mening, maar ik kan me niet anders voordoen dan ik ben."

De vrouwelijke deelnemers zijn nog niet zo gehard, voor hen vindt Tony Junior het wel spannend. "Ze zijn er wel een beetje op voorbereid, je weet hoe het gaat als je meedoet. Zij nemen het commentaar voor lief, denk ik. Maar nu je het zo zegt, misschien moet het kwartje nog een beetje vallen. We gaan het wel merken."

De Bachelor is vanaf donderdag 24 juni te bekijken via Videoland.