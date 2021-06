Presentator Jorik Heins is tijdens een uitzending van de lokale omroep 1Twente opgestapt, omdat hij getuige was van een afscheidsfeestje waarbij de coronamaatregelen niet werden nageleefd.

Heins, normaal gesproken copresentator van De Ego Show, zat vrijdagavond in zijn eentje achter het mengpaneel en zag op een gegeven moment meerdere collega's in de studio dicht bij elkaar staan. Tijdens twee liedjes door maakte Heins vrijdagavond zijn ongenoegen hierover kenbaar.

"We zitten aan het eind van de coronacrisis. Veel mensen en bedrijven hebben enorme schade geleden. Ik kan me heel kwaad maken om mensen die zich ook in dit stadium niet houden aan de maatregelen. En daar kijk ik op dit moment op uit. Ik vind het niet te geloven, maar hier bij 1Twente staan zo'n twintig mensen gezellig te borrelen, niet op 1,5 meter, zonder mondkapjes. Dus ik houd het vandaag bij één uur Ego Show."

Daarna draaide Heins het nummer Fuck You van de artiest Lily Allen en vertrok hij uit de studio. In gesprek met Tubantia laat hij weten dat het feestje geen incident was bij de zender.

"Ik heb de afgelopen maanden vaker gezien dat de coronaregels bij 1Twente werden genegeerd. Op de piek van de pandemie maakten we uitzendingen waar vier, vijf gasten werden uitgenodigd om in dat kleine hokje iets te komen vertellen. Flip van Willigen (directeur van de zender, red.) zei dat wij een cruciaal beroep hadden, dat wij dat wel mochten. Maar zelfs de BBC deed alles via Zoom en webcams."

'Kennelijk was de uitleg onvoldoende'

Directeur Van Willigen wilde op verzoek van Tubantia alleen per WhatsApp reageren en zou volgens de krant niet op alle vragen hebben geantwoord.

"Gisteravond (vrijdagavond, red.) hebben we, met mensen die in dezelfde werkbubbel zitten, voor de helft al gevaccineerd zijn en verder regelmatig worden getest, aan het eind van de werkdag afscheid genomen van een collega die zeven jaar bij ons heeft gewerkt", aldus Van Willigen.

Daarbij zouden de coronaregels in acht zijn genomen, maar Van Willigen erkent dat er momenten zijn geweest waarop mensen te dicht bij elkaar stonden. Toen Heins daar iets van zei, kreeg hij direct uitleg van de directeur.

"Hierop heb ik een gesprek met hem gevoerd en hem verteld hoe zorgvuldig we al sinds het uitbreken van de pandemie met de coronaregels omgaan, wat ook blijkt uit het feit dat er nog niemand door of via ons werk is besmet, terwijl we als essentieel beroep toch onafgebroken vanuit de studio hebben gewerkt. Kennelijk was deze uitleg voor hem onvoldoende en heeft hij zelf besloten als vrijwilliger bij 1Twente te stoppen. Hoewel dat zijn goed recht is, betreuren we het natuurlijk altijd wanneer een van onze honderdvijftig vrijwilligers stopt."