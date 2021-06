Ook vrijdagavond hebben veel fans van Maneskin zich verzameld om een glimp op te vangen van de Italiaanse band. In Amsterdam wachtten tientallen vooral jonge meiden de band op voordat ze aanschoven bij het live RTL-programma Humberto.

De groep kwam aan het begin van de avond bij Studio ARTIS aan, waar Humberto wordt opgenomen. Vanwege de regen en het feit dat er een soundcheck nodig was, gingen de vier leden direct naar binnen. Later kwamen Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi en Ethan Torchio toch nog naar buiten voor handtekeningen en foto's.

Op beelden is te zien dat de fans achter een hek moesten blijven en dat daarbij niet altijd 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.

RTL liet eerder vrijdag weten "gepaste maatregelen" te nemen om te voorkomen dat het zoals donderdag op het Mediapark een gekkenhuis werd. Toen werd bij een bezoek aan NPO3FM uitzinnig gereageerd en was de groep fans nauwelijks in bedwang te houden door de security.

Frontman Damiano David reageerde aan het begin van de uitzending enigszins verbluft op de vele aandacht. "Het is geweldig. We hadden zoiets nooit verwacht. Het is de eerste keer dat we buiten Italië toeren en we hebben zoiets nog nooit meegemaakt. We zijn er heel blij mee."