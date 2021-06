De kans bestaat dat het programma Op1 doorgaat zonder publiek, zo vertelde hoofdredacteur Bert Huisjes van Omroep WNL vrijdag op NPO Radio 1.

Door de coronacrisis mocht het afgelopen seizoen geen of nauwelijks publiek bij uitzendingen van alle programma's worden toegelaten.

"We proberen in beeld te krijgen waar het publiek van toegevoegde waarde is", aldus Huisjes, die stelt dat dat heel duidelijk het geval is bij een cultureel programma zoals De Wereld Draait Door. Daar traden bijvoorbeeld veel artiesten op. "Dan is de interactie met het publiek belangrijk voor de kwaliteit van het programma."

Volgens Huisjes hebben programma's tijdens de coronacrisis bewezen ook te kunnen bestaan zonder publiek. "We dachten dat onze verkiezingsuitzending vanuit de Melkweg zonder publiek rampzalig zou worden, maar het was een van de prachtigste uitzendingen ooit gemaakt. Het was goed uitgelicht en de lampen konden strategisch worden geplaatst. Het zag er prachtig uit."