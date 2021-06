RTL neemt vrijdagavond "gepaste maatregelen" als de Italiaanse Songfestival-winnaar Maneskin een bezoek brengt aan het liveprogramma Humberto. Donderdagavond stonden op het Mediapark nog tientallen gillende fans die een glimp van de band wilden opvangen.

"We hebben gisteren gezien dat de fans van Maneskin uitzinnig zijn, omdat de band in Nederland is", stelt een zegsman van RTL. "Uiteraard zijn gepaste maatregelen voor vanavond getroffen." De zender treedt daarbij niet in details.

Bij het NPO-gebouw op het Mediapark in Hilversum verzamelden zich donderdagavond veel fans van de band. Die trad op bij radiozender NPO 3FM. De fans gilden keihard toen zanger Damiano David en zijn team zich rond 19.30 uur meldden.

Italië won onlangs met het nummer Zitti E Buoni voor het eerst in 31 jaar het Eurovisie Songfestival.

Vrijdag werd ook bekend dat Maneskin in september opnieuw naar Nederland komt. De band treedt dan op tijdens de uitgestelde editie van Paaspop in Schijndel.