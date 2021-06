Het assortiment aan podcasts wordt met de dag uitgebreid. Ook veel bekende Nederlanders kruipen achter de microfoon. NU.nl zet een aantal (nieuwe) titels op een rij.

Soy Kroon en Stefano Keizers - Soy & Stefano, De Potcast

Soy Kroon en Stefano Keizers hebben elkaar leren kennen tijdens de opnames van Het Perfecte Plaatje en bleken het goed met elkaar te kunnen vinden. Voor hun podcast stoppen de 25-jarige acteur en de 33-jarige cabaretier elke week een aantal onderwerpen in een pot, waar ze vervolgens vijf minuten over mogen praten. Dat zijn uiteenlopende thema's: zo gingen Kroon en Keizers al in gesprek over hun grootste angsten, actrice Barbara Sloesen en OnlyFans.

Shelly Sterk - Wij Doen Ook Maar Wat

Shelly Sterk is sinds een kleine twee jaar moeder van Jake en vraagt zich vaak af hoe andere ouders dingen aanpakken. Omdat ze zelf (nog) weinig vriendinnen met kinderen heeft, besloot ze een interviewserie te maken waarin ze bekende collega's vragen stelt over het ouderschap. "Ik ben - hoop ik - niet de enige ouder die regelmatig onder de kak zit, publiekelijk voor schut wordt gezet en domme blunders begaat", aldus Sterk. In de eerste afleveringen gaat ze in gesprek met BN'ers als Sander Lantinga en Renate Gerschtanowitz.

Maarten van Rossem en Gijs Rademaker - DinoCast

Tijdens de opnames van De slimste mens, waaraan opiniepeiler Gijs Rademaker in 2020 meedeed, ontdekten hij en Maarten van Rossem dat ze een bovenmatige interesse in dinosaurussen hebben. Ze besloten er samen een podcast over te maken. Ze bezoeken in de afleveringen verschillende musea, waar ze in gesprek gaan met dino-experts. Ook gaan ze dieper in op de bekende Jurassic Park-films: wat klopt er eigenlijk wel en niet?

Veronica van Hoogdalem - Praat Muziek Met Me

Presentatrice Van Hoogdalem gaat met allerhande BN'ers - van Kees van der Spek tot Défano Holwijn - in gesprek over hun muzikale favorieten. Ze bespreekt hun allereerste muziekherinnering, de liedjes die ze graag luisterden als puber en hun huidige voorkeuren.

Paul de Leeuw - De Leeuw Lult

Paul de Leeuw heeft een vlotte babbel en laat dat volop horen in zijn eigen podcast. Zijn goede vrienden Hans Kesting en Richard Groenendijk zijn vaste gasten en schuiven regelmatig aan om met de presentator te kletsen over onderwerpen als het Songfestival, versoepelingen van coronamaatregelen en roem. Elke aflevering ontvangt De Leeuw bovendien steeds een andere bekende gast.

Janny van der Heijden - De Smaak van Vroeger

Als iemand verstand heeft van culinaire zaken, dan is het wel Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden. Voor haar eigen podcast gaat ze in het hele land op zoek naar vergeten verhalen over het eten van vroeger. Dat leidt tot gesprekken over lammetjespap, pulptaart en konijn in 't zuur.

