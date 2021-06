5.547.000 mensen hebben donderdagavond afgestemd op het duel tussen Nederland en Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA. Oranje won met 2-0 en heeft hiermee al een plek in de achtste finales bemachtigd.

De wedstrijd voert daarmee de lijst aan van best bekeken programma's op donderdag en is ook net wat beter bekeken dan het duel van Oranje met Oekraïne. Die wedstrijd werd zondag door ruim 5,4 miljoen kijkers gezien.

De ploeg van bondscoach Frank de Boer was in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam door een benutte strafschop van Memphis Depay en een treffer van Denzel Dumfries met 2-0 te sterk voor Oostenrijk. Maandag om 18.00 uur sluit Oranje de groepsfase in de ArenA af tegen het nog puntloze Noord-Macedonië.

Het duel tussen Denemarken en België, waarin onze zuiderburen zich met 1-2 eveneens verzekerden van een plek in de achtste finales, staat op de tweede plek in de kijkcijferlijst. Ruim 1,9 miljoen mensen keken naar die wedstrijd in Kopenhagen.

Vanwege het voetbal moest er op NPO1 ruimte gemaakt worden, waardoor het NOS Journaal van 20.00 uur naar NPO2 werd verplaatst. Naar de nieuwsuitzending kijken vrijwel dagelijks de meeste mensen. Nu waren dat er ruim 1,2 miljoen.