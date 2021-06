Sinds de start van realityshow Keeping Up With the Kardashians zijn er 505 miljoen tweets verstuurd over de familie. Dat concludeert Variety na het bestuderen van de data van Twitter over de periode oktober 2007 tot en met mei 2021.

Kim Kardashian was daarbij veruit het populairst: 211 miljoen tweets gingen over haar. Jongste zusje Kylie Jenner, die tien jaar oud was toen de serie begon, staat op de tweede plaats met 111 miljoen tweets. Haar twee jaar oudere zus Kendall was 64 miljoen keer het onderwerp van een tweet.

Khloé en Kourtney Kardashian waren minder populair op Twitter, maar werden nog steeds ontzettend vaak genoemd: over Khloé werd 49 miljoen keer getweet en over Kourtney 25 miljoen keer.

De realityshow rond de families Kardashian en Jenner komt deze maand na twintig seizoenen ten einde.