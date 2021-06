Het NOS Journaal van 20.00 uur wordt normaal gesproken op NPO1 uitgezonden, maar tijdens het EK voetbal is het bulletin soms op NPO2 te zien. Tot nu toe zijn de kijkcijfers op die dagen iets lager dan gebruikelijk.

Afgelopen zaterdag en zondag werd het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO2 uitgezonden en trok het volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) respectievelijk 1,55 en 1,08 miljoen kijkers. Een week eerder keken er op dezelfde weekdagen nog 1,88 en 2,07 miljoen kijkers naar het journaal.

"Ook in mei lagen de kijkcijfers van het NOS Journaal van acht uur op zowel de zaterdag als de zondag hoger dan die uitgezonden op NPO2", zegt SKO.

De nieuwsuitzending is wel vaker op een ander kanaal uitgezonden. Het NOS Journaal van 20.00 uur wijkt volgens woordvoerder NOS Sport Koen Adriaanse alleen uit voor grote sportevenementen. Of een bepaald sportevenement dusdanig belangrijk is dat het nieuwsbulletin naar NPO2 moet worden opgeschoven, wordt in onderling overleg bepaald, legt Adriaanse uit.

"Grote sportwedstrijden vormen een belangrijk onderdeel van NPO1. De programmering ligt in handen van de NPO. Bij wedstrijden van het Nederlands elftal en bij wedstrijden waarbij er kans is op een verlenging, bijvoorbeeld tijdens een EK, bestaat de mogelijkheid om het NOS Journaal van acht uur op NPO2 uit te zenden."

Dat het EK voetbal op televisie enorme belangstelling geniet, wordt ook duidelijk uit de cijfers van SKO. De uitzendingen van de wedstrijden en de programma's eromheen domineren de afgelopen dagen de Kijkcijfer Dag Top 25.