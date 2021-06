Na bijna vijftig jaar valt eind juli de laatste VIVA op de mat en worden ook VIVA MAMA, VIVA.nl en VIVA Forum stopgezet. Dat heeft DPG Media woensdag bekendgemaakt.

De dalende oplage en het dalende bereik zijn verantwoordelijk voor de stopzetting van het tijdschrift.

"Na jaren vol relevante, vernieuwende, taboedoorbrekende verhalen heeft VIVA echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw. Daar ben ik enorm trots op en ik kijk terug op een enerverende en mooie periode. Het doet me vanzelfsprekend pijn om met ons team, de freelancers en onze fans het licht uit te moeten doen", aldus Debby Gerritsen, hoofdredacteur VIVA en VIVA MAMA.

"Het was jarenlang hét jonge vrouwenblad dat opkwam voor alle jonge vrouwen, taboes bespreekbaar maakte en bekend van Anybody waarin lezers zich letterlijk blootgaven. Over dergelijke maatschappelijke thema's voeren jonge vrouwen anno nu de dialoog op een andere wijze. De cijfers en het toekomstperspectief geven ons helaas geen andere keus dan te stoppen met VIVA."

DPG Media geeft aan te willen focussen op Flair, dat dezelfde doelgroep aanspreekt. "Om rendabel en duurzaam te groeien binnen deze doelgroep brengt DPG Media focus aan en gaat Flair deze jonge vrouwen optimaal (online) bedienen", zegt directeur magazines Joyce Nieuwenhuijs.