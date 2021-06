De politie in Londen heeft dinsdagavond een man gearresteerd die ervan wordt verdacht BBC-journalist Nicholas Watt te hebben belaagd. Een grote groep antilockdownbetogers achtervolgde Watt op de dag waarop bekend werd dat Engeland de coronamaatregelen vier weken langer moet naleven.

Watt bevond zich ten tijde van de belaging in de buurt van de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson aan Downing Street in Londen. De desbetreffende demonstranten waren daar ook aanwezig om hun onvrede over de verlenging van de maatregelen te uiten.

In een video die dinsdag online is verschenen, is te zien dat Watt werd achtervolgd en geen kant op kon. Tijdens de bedreigende belaging van de journalist is duidelijk te horen dat de demonstranten hem uitscholden. Watt redde zichzelf door achter een afzetting van de politie te vluchten.

Een van de betogers is dus door de politie opgepakt en moet op 29 juni voor de rechter verschijnen. Het is niet duidelijk of de politie nog meer mensen heeft aangehouden. Wel vraagt de politie ooggetuigen om informatie.

Premier Johnson keurde de belaging van Watt direct in ferme bewoordingen af. In het Verenigd Koninkrijk rukt de deltavariant van het coronavirus gestaag op, waardoor verdere versoepelingen nog op zich laten wachten.