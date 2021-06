Marieke Derksen is blij dat haar vader Johan op televisie te zien is, maar zelf zou de 41-jarige uitgever het niet willen. Ze blijft liever achter de schermen, met haar Uitgeverij Inside.

Gevraagd door De Telegraaf waarom zij nooit, net als haar vader, aan tafel zit bij Veronica Inside is Derksen duidelijk. "Omdat ik niet op tv wil. Als ik daar ga zitten, ben ik bang voor een soort Tommy Cooper-moment. Dat ik een hartverknettering krijg en iedereen denkt: ze acteert het."

Hoewel ze er dus zelf niet aan moet denken, is ze wel blij met de rol die haar vader heeft in het voetbalprogramma omdat hij volgens haar "een tegengeluid geeft op de huidige vertruttingsmaatschappij". "Het moet toch een keer afgelopen zijn met het niets meer kunnen zeggen en overal aanstoot aan nemen? Dat er een generatie opstaat die daar klaar mee is?"

Niet dat het makkelijk is: haar vader krijgt veel hatelijke reacties en heeft zelfs eens beveiliging nodig gehad. "Maar wanneer hij dan een keer van de trap valt, komt er dan ook een stortvloed aan steunbetuigingen. Van Lodewijk Asscher tot Dirk Kuijt, ik heb ze allemaal aan de lijn gehad. Dat had ik echt niet verwacht. Men kan trouwens twitteren tot ze een ons wegen: Johan heeft geen sociale media en leest het dus toch niet. Hij heeft er alleen al drie dagen over gedaan om zijn nieuwe iPhone aan te krijgen."

Ook Marieke Derksen ontvangt hatelijke reacties, van de concurrentie. "Ik heb nooit gezegd dat wij literatuur maken, dus beoordeel het ook niet zo. Het grappige is wel dat dezelfde criticasters allemaal aan de lijn hangen zodra er wat knaken te verdienen zijn. Hoe hypocriet is dat? Toen we er net waren, wilden collega-uitgevers mij niet eens een hand geven. De oude garde heeft nog een beetje dat hautaine en draagt uit literatuur te maken. Maar ondertussen komen ze nooit voor op de bestsellerslijst."