Coen Swijnenberg en Sander Lantinga rijden tijdens het EK voetbal door het land met hun eigen EK Tourbus. De Radio 538-dj's ontvangen verschillende gasten en artiesten en maken hun show vanaf bijzondere plekken. "Verslag kunnen doen van de sociale binding die het EK in deze tijd met zich meebrengt, dat is een voorrecht", vertelt Lantinga aan NU.nl.

"De airco in deze bus is zó goed dat we allemaal een vestje hebben aangetrokken", zegt Swijnenberg, terwijl hij ons op een bloedhete middag te woord staat. "We gaan de komende weken op tour met een gigantische dubbeldekker. Daar hebben we onze radiostudio in gebouwd. We zijn nu op weg naar onze eerste stop: de best versierde straat van Nederland, in Den Haag. Volgens mij zijn daar zelfs de lantaarnpalen oranje ingepakt. Spike van DI-RECT komt ook nog even langs, op de fiets."

Verslag doen van voetbalgekte is iets wat het radioduo al vaker heeft gedaan, maar dit jaar is het een ander verhaal. Lantinga: "De UEFA heeft besloten het kampioenschap door heel Europa te verspreiden. Dat maakt het versnipperd en gefragmenteerd. En door corona is alles uiteraard in uitgeklede vorm. We willen met onze show toch bijdragen aan het teamgevoel, ook voor de mensen thuis die nog steeds wat minder vaak de deur uit komen."

Het tweetal is inmiddels al zo'n zestien jaar samen te horen op de radio, maar op locatie een uitzending maken blijft altijd spannend. "In de studio kunnen we de knopjes blindelings vinden, is de temperatuur altijd hetzelfde, de sfeer altijd goed", zegt Swijnenberg. "Op locatie kun je net een stapje verder gaan, het onverwachte opzoeken."

Dat betekent niet dat het makkelijker is om een boeiende show te maken. "Je kunt met je microfoon op een geweldig feest staan en het zelf enorm naar je zin hebben, maar je mag niet vergeten dat het op de radio ook zo over moet komen. Je kunt de luisteraar nooit uit het oog verliezen. Toen we net begonnen hebben we daar wel eens steken in laten vallen, maar het is ons de afgelopen jaren altijd goed afgegaan."

'Met de staart tussen de benen naar huis'

Swijnenberg en Lantinga hebben er al een aantal EK's en WK's op zitten tijdens hun zestienjarige samenwerking. "Ons EK in Bern, dat weet ik nog als de dag van gisteren", aldus Swijnenberg. "Dat was ontzettend bijzonder. Vooral omdat we met Frankrijk en Italië in de poule des doods zaten, en iedereen dacht dat we de voorrondes niet zouden halen. Bern stroomde helemaal vol en werd een zee van Oranjesupporters. Wij zaten midden in die chaos en hebben geweldige radio kunnen maken. Met het voetbal zelf ging het natuurlijk ook heel goed, en dat is fijn: als we winnen is de sfeer op de radio heel anders."

En ook het tegenovergestelde is waar, vertelt Swijnenberg: "Als het Nederlands elftal slecht presteert, gaan wij niet heel gezellig en positief zitten doen. Het EK in Oekraïne bijvoorbeeld, daar verloor Nederland de eerste drie wedstrijden en konden we met de staart tussen de benen naar huis. Je ontkomt er niet aan dat dat invloed heeft op de uitzending. Als die euforie er niet is, wordt het er niet makkelijker op."

Lantinga vindt het ook belangrijk om hun radioshow leuk te houden voor iedereen die niet van voetbal houdt. "Je krijgt gewoon De Coen en Sander Show, in een oranje jasje weliswaar, maar we blijven onszelf. Onze nieuwslezer, Jo van Egmond - ik zou niet willen zeggen dat ze anti-EK is, maar… Oh, sorry, ik hoor haar nu zeggen dat ze wel echt anti-EK is. Zij vertegenwoordigt bij ons dus de luisteraar die er niks mee heeft. Jo mag af en toe roepen: 'En nou is het genoeg geweest met dat Oranjegedoe, we gaan het over iets anders hebben.'"

Desondanks zal de Oranjekoorts de komende weken onvermijdelijk zijn in de tourbus van Swijnenberg en Lantinga. "Ik denk dat ik namens heel Europa spreek als ik zeg dat we ontzettend blij zijn dat er überhaupt weer iets mogelijk is, dat de bal weer rolt", zegt Lantinga. "Het is zalvend en therapeutisch om te merken dat we met grote stappen de goede kant opgaan. Verslag kunnen doen van de sociale binding die het EK in deze tijd met zich meebrengt, dat is een voorrecht."

De Coen en Sander Show is van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur te horen op Radio 538.