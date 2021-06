Leonne Stentler keert deze sportzomer terug als voetbalanalist bij de NOS. De ex-profvoetballer wil vooral met feiten onderbouwde analyses geven. "Ik hou niet zo van dat gelul eromheen", zegt Stentler tegen NU.nl.

De 35-jarige Stentler werd tijdens haar voetbalcarrière met ADO Den Haag landskampioen en won de KNVB-beker, maar de meervoudig international moest in 2015 door een blessure stoppen met voetballen.

In 2019 maakte ze tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk haar debuut als analist voor de NOS. Als ze een wedstrijd analyseert, wil Stentler vooral de tactiek en de strategie bespreken en zich dus niet aan psychologische theorieën branden.

'Dat vind ik lastig in de voetbalwereld'

"Als je aannames gebruikt om een wedstrijd te analyseren, wordt de kans groter dat je onwaarheden gaat verkondigen. Dat vind ik lastig in de voetbalwereld. Je kunt een speler echt maken of kraken met je mening op televisie. Als je iemand bekritiseert, dan moet je dat kunnen bewijzen. Niet alleen door beelden te tonen, maar ook door de context te presenteren", zegt Stentler.

"Het is makkelijk om vijf slechte passes van een speler in beeld te brengen en vervolgens te zeggen dat het een vreselijke voetballer is. Maar ik wil verder kijken. Ligt het echt aan zijn prestatie of ook aan die van de spelers om hem heen? Of heeft het misschien met de positie te maken waarop de trainer hem heeft laten spelen? Ik wil onderbouwde verhalen vertellen, niet luchtig de tijd vullen."

'Je kunt niet iedereen onderbreken'

Hoewel ze al enige jaren met het televisiewerk bekend is, is Stentler wel een nieuwkomer in de door mannen gedomineerde sportverslaggeving. Haar collega Sjoerd van Ramshorst adviseerde Stentler te leren om zo snel mogelijk haar punt te maken.

"'Zorg dat je de belangrijkste onderwerpen die je wil aankaarten in je hoofd hebt zitten en hou je daaraan vast. Kleun er vervolgens op het juiste moment in', zei hij tegen mij. Dat helpt wel als je tussen andere analisten en gasten zit die al jarenlang op televisie verschijnen."

Het juiste moment kiezen om aan het gesprek bij te dragen, vindt Stentler echter nog steeds een uitdaging: "Ik vind niet dat je iedereen zomaar kunt onderbreken. Ik vind het fijn mensen uit te laten praten. Als het echt nodig is, onderbreek ik wel. Maar je moet je momenten herkennen."

'Zou niet thuishoren in voetbal, omdat het een mannensport zou zijn'

Stentler is tijdens de sportzomer van de NOS niet de enige vrouwelijke medewerker. Naast haar zullen naast vaste gezichten Rivkah op het Veld en Dione de Graaff bijvoorbeeld ook scheidsrechter Shona Shukrula, waterpolospeelster Iefke van Belkum, voormalig hockeyster Ellen Hoog en voetbalster Mandy van den Berg te zien en te horen zijn.

Toch erkent ze dat het voor veel kijkers nog altijd wennen is als ze een vrouw in een sportprogramma zien, vooral als het om voetbal gaat.

"Dat is logisch. Eerst waren er geen vrouwen in sportprogramma's te zien en nu wel. Ik krijg dat in die zin natuurlijk al mijn hele leven mee. Tijdens mijn voetbalcarrière kreeg ik voortdurend te horen dat ik niet thuishoor in die sport, omdat het een mannensport zou zijn. Die verandering heeft gewoon even tijd nodig. Zo'n EK helpt daarbij, dat zijn goede ontwikkelingen."

"Ik ben ook blij dat ik niet de enige vrouw ben, zodat mensen ook verschillen kunnen zien en hun eigen voorkeuren kunnen ontwikkelen. Als je maar één vrouw zou zien, dan wordt die vaak alleen beoordeeld op haar vrouw-zijn in plaats van op haar kwaliteiten. Het zou mooi zijn als andere vrouwen en voetbalsters ons zien en geïnspireerd raken om hetzelfde te doen."