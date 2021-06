CNN-journalist Christiane Amanpour is gediagnosticeerd met eierstokkanker. Ze heeft inmiddels een eerste succesvolle operatie achter de rug, vertelde de 63-jarige verslaggever maandag aan haar kijkers na vier weken afwezig te zijn geweest.

Komende maandag zal Amanpour chemotherapie ondergaan. Ze wil haar programma op CNN tijdens haar behandelperiode blijven presenteren.

Amanpour maakte het nieuws bekend omdat ze vrouwen wil waarschuwen om zich regelmatig te laten controleren. De artsen waren er in haar geval snel bij om de ziekte vast te stellen, maar miljoenen vrouwen hebben dat geluk niet en kunnen de ziekte hebben zonder zich daarvan bewust te zijn.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n dertienhonderd vrouwen de diagnose eierstokkanker. Bij 75 procent van de patiënten zijn er al uitzaaiingen op het moment dat die diagnose wordt gesteld, omdat de ziekte vaak pas laat wordt ontdekt.

Amanpour werkt sinds 1983 voor CNN en maakt voornamelijk reportages uit crisis- en oorlogsgebieden. Ook interviewt ze regelmatig wereldleiders. Voor haar werk werd ze onderscheiden met meerdere Emmy's. In 2017 was de Brits-Iraanse journalist te gast in het Nederlandse interviewprogramma College Tour.