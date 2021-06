De van valsheid in geschrifte veroordeelde journalist Ans Boersma gaat een boek schrijven over journalisten die aan de zogenoemde digitale schandpaal zijn genageld. Dat zegt Boersma in een interview met Villamedia.

Volgens de rechtbank in Rotterdam had Boersma in 2014 opzettelijk documenten vals ingevuld om zo een visum voor haar toenmalige Syrische vriend Aziz A. te regelen. De 32-jarige journalist kreeg echter geen straf opgelegd. De rechtbank vond dat Boersma al genoeg schade had geleden door de strafzaak. Bovendien was ze niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld en had ze haar correspondentschap voor Het Financieele Dagblad in Turkije verloren.

In haar boek wil Boersma onder andere de machtspositie van journalisten belichten. "Niet alle journalisten zijn zich bewust van hun machts­positie. Welke frames kiezen ze en hoe kunnen ze die loslaten? Durven ze dat, tegen de goegemeente in? Ik ben me aan het inlezen in wat mediawetenschappers hierover en over journalistieke verantwoordelijkheid hebben gezegd."

Boersma wil het boek schrijven op basis van interviews met mensen die zelf onderwerp zijn geweest van journalistieke verhalen. "Zij krijgen nooit een enquêteformulier van de krant met de vraag hoe ze het contact met hun verslaggevers hebben ervaren. Ik ben benieuwd hoe zulke formulieren ingevuld zouden worden."

Over haar eigen situatie zal Boersma in het boek waarschijnlijk niet te veel schrijven: "Ik ben aan de schandpaal genageld, maar niemand haalt me er weer af. Dat moet ik zelf doen."



Boersma zegt dat ze geen werk meer kan vinden als journalist in Nederland, maar zou nog steeds graag een correspondentschap in het Midden-Oosten willen bekleden. "Misschien moet ik zelf het heft weer in handen nemen. Ik heb me verstopt om me te beschermen tegen de voortdurende aanvallen. Misschien is het tijd weer stevig te gaan staan in mijn werk. Mezelf weer zichtbaar te maken als journalist."