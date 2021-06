Erik Dijkstra keert voor enkele weken terug als presentator van Op1, maakt BNNVARA maandag bekend. Hij vormt een duo met radiopresentator Natasja Gibbs. Het tweetal vervangt Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, die tot en met 5 juli te zien zijn in de talkshow.

Dijkstra en Gibbs zitten vanaf maandag 12 juli vier weken lang aan het hoofd van de talkshowtafel, bevestigt een woordvoerder van BNNVARA.

De komende weken nemen Logtenberg en Hilbrand de maandagavond nog voor hun rekening. Hun laatste uitzending is op 5 juli, daarna nemen de 44-jarige Dijkstra en 42-jarige Gibbs het over. Welk duo na de zomer plaatsneemt, is nog niet bekend.

Dijkstra presenteerde Op1 al eerder. Van januari tot november 2020 vormde hij een duo met Willemijn Veenhoven. Voor Gibbs is het nieuw: zij is vooral bekend van NPO Radio 1.

Hilbrand neemt afscheid van het programma omdat zij vanaf eind augustus te zien is als presentator van De Vooravond. Het is nog niet bekend of Logtenberg bij Op1 betrokken blijft. BNNVARA laat aan NU.nl weten dat daarover wordt gesproken.