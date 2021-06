Ruim 5,4 miljoen mensen hebben zondagavond via NPO1 gezien hoe het Nederlands elftal met 3-2 won van Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Het was de eerste wedstrijd voor Oranje tijdens dit EK.

De registratie van de wedstrijd is daarmee het best bekeken programma van de zondagavond. Ook Studio Europa (1,9 miljoen kijkers), de wedstrijd tussen Oostenrijk en Noord-Macedonië (1,3 miljoen kijkers) en de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië (1,09 miljoen kijkers) werden goed bekeken.

Naar de allereerste wedstrijd van het toernooi, vrijdag tussen Turkije en Italië, keken 2,3 miljoen mensen. Nederland staat donderdag tegenover Oostenrijk, dat ook zijn eerste wedstrijd won in Boekarest.

Door de uitzending van de wedstrijd moest er op NPO1 ruimte gemaakt worden, waardoor het NOS Journaal van 20.00 uur naar NPO2 werd verplaatst. Naar de nieuwsuitzending kijken vrijwel dagelijks de meeste mensen, nu keken er 1,09 miljoen mensen.

Naar de winst van de vrouwen op het EK hockey keken 626.000 mensen.

De dag top 5 van maandag 14 juni 1. EK voetbal Nederland-Oekraïne (NPO1) - 5.439.000 kijkers

2. Studio Europa (NPO1) - 1.921.000 kijkers

3. EK voetbal Oostenrijk-Noord-Macedonië (NPO1) - 1.329.000 kijkers

4. EK voetbal Engeland-Kroatië (NPO1) - 1.092.000 kijkers

5. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO2) - 1.088.000 kijkers