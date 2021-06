Jan Smit keert niet terug als coach in The voice of Holland, werd zondagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard. Wie de zanger gaat vervangen is nog niet duidelijk.

"Met het oog op het komende jaar, mijn 25-jarig jubileumjaar, wil ik mijn agenda anders inplannen. Meer tijd voor eigen muziek en vooral, voor mijzelf", aldus Smit op Instagram. "Ali, Anouk, Waylon, Chantal en Martijn bedankt! Ik ga de komende vrijdagavonden weer genieten in mijn vertrouwde oranje stoel bij FC Volendam."

Peter van der Vorst, directeur van RTL, zegt in een verklaring het jammer te vinden dat Smit het programma gaat verlaten. "Met zijn muzikale achtergrond was hij een zeer waardevolle toevoeging aan het team van coaches dat er al zat." Volgens Van der Vorst is Smit welkom om in de toekomst weer plaats te nemen in de rode draaistoelen.

Er waren in het verleden al meerdere bezettingswisselingen in het programma. Lil Kleine werd coach in plaats van Sanne Hans (Miss Montreal) en Waylon viel in voor Anouk tijdens haar zwangerschap. Andere voormalige coaches zijn Roel van Velzen, Angela Groothuizen, Trijntje Oosterhuis en Nick & Simon.