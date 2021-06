Het eerste kindje van Jeroen Nieuwenhuize en zijn vriendin Tessa Kortlevers is overleden, meldt de Radio 10-dj op Instagram.

Het jongetje, dat de naam Jayden James kreeg, kwam vorige week ter wereld maar leefde maar kort, schrijft Nieuwenhuize.

"Precies een week geleden is onze grootste droom veranderd in een nachtmerrie. We hebben onze prachtige zoon Jayden James Nieuwenhuize maar kort in onze armen mogen sluiten", schrijft Nieuwenhuize bij een foto waarop de hand van het jongetje te zien is. "Nu is hij voor altijd in ons hart. Rust zacht mijn lieve zoon."