Renze Klamer is dankbaar voor de reacties die hij de afgelopen dagen heeft gekregen, zo meldt de presentator op Instagram. Donderdag werd bekend dat BNNVARA stopt met De Vooravond in de huidige vorm en de vaste presentatoren Klamer en Fidan Ekiz per direct weghaalt.

"Dank voor al die duizenden reacties, berichtjes, mailtjes en tweets", schrijft hij.

Klamer en Ekiz reageerden allebei verbaasd en boos op het nieuws dat zij na de zomer niet verdergaan als presentatieduo. Zij worden vervangen door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem, die de talkshow om de beurt zullen presenteren. Klamer zegt niets te snappen van de beslissing van de omroep om het programma De Vooravond in de huidige vorm te schrappen en stond naar eigen zeggen perplex.

De reacties helpen hem door de boosheid en verbazing te komen, schrijft hij. "Ik heb nog lang niet alles kunnen lezen, en het gaat sowieso niet lukken om overal op te antwoorden, maar wow, dit doet me heel erg goed." Hij deelt diverse berichten van verontwaardigde kijkers die hij de afgelopen dagen heeft ontvangen, onder wie Claudia de Breij.

