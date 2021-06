Ziggo Sport wil ondanks het verlies van de Formule 1-rechten volgend seizoen door met het programma Formule 1 Café. De zender wil daarbij de vaste gezichten Rob Kamphues, Robert Doornbos en Tom Coronel behouden. Dat zegt Ziggo Sport-baas Will Moerer zaterdag in een interview met het AD.

Moerer is niet bang dat de nieuwe rechtenhouder Nordic Entertainment Group (NENT) het trio wegkaapt. "Ze hebben alle drie beloofd dat ze eerst met ons praten als ze benaderd worden", zegt hij. "Ik hoef ze ook niet per se exclusief te hebben. Ik kan me voorstellen dat ze bij ons op vrijdag en maandag in het café zitten en op zondag de live-uitzending doen voor NENT."

Vorige maand werd bekend dat de Nederlandse F1-rechten naar NENT gaan. Daardoor zijn de Grand Prix-races vanaf 2022 alleen nog te bekijken via de streamingdienst van Viaplay.

Volgens Moerer werd er zo'n hoog bedrag neergelegd dat Ziggo daar niet meer overheen kon. Het zou gaan om meer dan 100 miljoen euro. "Ik sluit niet uit dat dat klopt. Ons tweede bod was meer dan tien keer zo veel als we in het eerste jaar (2013, red.) betaalden. We zijn fors omhooggegaan, maar op een gegeven moment stopt dat ergens."

Voor Ziggo Sport een nachtmerrie, zeker omdat ook de rechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verloren gingen. "Dat verlies doet pijn", geeft Moerer toe. Hij zwaait in september af. "Het verlies van de Formule 1-rechten zal, tsja hoe zeg je dat, een smet op mijn blazoen blijven. Er komt een tikkie aan voor Ziggo Sport, maar dat gaat dit kanaal absoluut overleven. De zender heeft naamsbekendheid en een tjokvol rechtenportfolio. De zender staat als een huis. Daar ben ik trots op."