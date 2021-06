De start van het EK voetbal is vrijdag door veel Nederlanders gevolgd. Gemiddeld zagen ruim 2,3 miljoen kijkers het eerste duel tussen Turkije en Italië op NPO1.

Ook de voorbeschouwing, met daarin de openingsceremonie, kon op veel kijkers rekenen. Bijna 1,4 miljoen mensen zagen onder meer optredens van Martin Garrix, Bono en The Edge en Andrea Bocelli. Voor de nabeschouwing, Studio Europa, bleven 801.000 mensen zitten.

Het best bekeken alternatief op primetime was een compilatie van tien jaar The voice of Holland op RTL 4. Daar keken 526.000 mensen naar. Humberto was goed voor 641.000 kijkers.

Nieuwsuur trok op NPO2 483.000 kijkers en op SBS6 keken 203.000 mensen naar het spelletjesprogramma The Cube, gepresenteerd door Gordon. De Oranjezomer, waarin het Veronica Inside-trio praat over het EK voetbal, wist 382.000 kijkers te boeien.

